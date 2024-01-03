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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي: حريصون على استمرار التعاون مع الكونغو الديمقراطية بما يحقق مصالح الشعبين

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي"، أعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر.

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وتوجه رئيس الكونغو الديمقراطي بالشكر على الدعم اللوجيستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو ومؤكداً أن هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة. 

ومن جانبه توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معرباً عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الأفريقية.

 

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