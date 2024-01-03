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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. القسام تشن هجوم بشواظ والياسين 105على جنود الاحتلال في حي التفاح

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، أن رجالها استهدفوا تجمعات وآليات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح بغزة.

وقال القسام، : إنه بعد عودة مجاهدينا من قواعد الاشتباك، أكدوا استهداف جرافة ودبابة صهيونيتين بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شرق حي التفاح بمدينة غزة.

على جانب آخر، قال العميد يحي سريع قاسم المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين، إن القوات نفذت عملية استهداف لسفينة سي إم أي سي جي إم تَيج CMA CGM TAGE  كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال نص البيان :" بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قالَ تعالى: { فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ } صدقَ اللهُ العظيم
انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوان والحصارِ، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ
" CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج "
كانتْ متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة".

وأضاف: "عمليةَ الاستهدافِ جاءتْ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ لنداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ بما في ذلك الرسائلُ التحذيرية النارية، ونؤكدُ استمرارَنا في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من الملاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ حتى إدخالِ ما يحتاجُه إخوانُنا في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواء".

وقال إن القواتِ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوِجهاتِ حولَ العالمِ باستثناءِ موانئَ فلسطينَ المحتلة، كما تؤكدُ القواتُ اليمنية أن أيَّ اعتداءٍ أمريكيٍّ لن يمرَّ دون ردٍ أو عقاب.

وحذر العدوَّ الأمريكيَّ أو غيرَه من أيِّ اعتداءٍ أو إجراءٍ يمثلُ حمايةً للسفنِ التجاريةِ التي تذهبُ إلى الكيانِ الصهيوني.

وقدمُ التهنئةَ والعزاءَ للأخوةِ المجاهدين في حركةِ المقاومةِ الإسلاميةِ حماس، في استشهادِ المجاهدِ القيادي صالح العاروري ورفاقِه الشهداء.

 

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