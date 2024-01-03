بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء.. احذر أجهزة منزلية ترفع فواتير الاستهلاك

كثرة الأجهزة الكهربائية داخل المنزل تساعد على زيادة في استهلاك الطاقة ، ولا تتوقف بعضها، عن استهلاك الكهرباء رغم اغلاقها، كما أن هناك بعض الأجهزة تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير فينتج عنها ارتفاع في الاستهلاك ، وزيادة في أسعار فواتير الكهرباء، وبعد إعلان الحكومة المصرية بدء تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ، يتساءل العديد من المواطنين عن الاجهزة التي تتسب في ارتفاع استهلاك الكهرباء.

أجهزة منزلية ترفع فواتير الاستهلاك

أشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن أجهزة صغيرة موجودة في كل منزل تتسبب في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ومنها :

الريسيفر

يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية "الريسيفر" كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات وعدم فصله من التيار الكهربائي.

شاحن الموبايل

في حالة ترك شاحن الموبايل متصل بالتيار بعد الانتهاء من شحن الموبايل لا يتوقف عن استهلاك الطاقة باستمرار فيجب تجنب ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام لتقليل فاتورة الكهرباء حيث أن استمرار الفيشة ف مقبس الكهرباء.

جهاز راوتر الإنترنت

اللمبات المضيئة المتواجدة في جهاز راوتر الإنترنت تعمل بشكل مستمر حتى وقت النوم وتستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

جهاز الكمبيوتر

تستهلك أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب على الرغم من غلقها طاقة كهربائية مهدرة مما يرفع من استهلاكك للكهرباء داخل المنزل.

الأجهزة الكهربائية المغلقة

بعض الأجهزة الكهربائية التي يتم غلقها من خلال الريموت، تستهلك كهرباء وهي مغلقة، لأنها تكون في وضع الاستعداد لاتصالها بالتيار الكهربائي عن طريق الأسلاك كما أن عدم نزع الفيشة من المصدر، هو ما يؤدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

الأجهزة الأكثر استهلاكًا للكهرباء

سخانات المياه الكهربائية

يؤدي استخدام سخانات المياه الكهربائية التي يتم ضبطها على درجة حرارة مرتفعة إلى زيادة استهلاك الكهرباء، ويجب عدم تشغيل السخان باستمرار طوال اليوم، وذلك لأن المسارات الطويلة لمواسير المياه الساخنة تسفر عن فقد درجة الحرارة أي زيادة استهلاك أكثر للكهرباء فيجب فصله عن الكهرباء، وعدم تشغيله إلا قبل الاستعمال بنصف ساعة.

براد المياه الكهربائي

يعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، واستخدامه بكثرة اليوم يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة فيتوجب فصل التيار الكهربائي عن الغلاية أثناء فترة عدم استخدامها، لأنها تستهلك كهرباء حتى أثناء عدم الاستخدام.

الميكرويف

يستهلك 1350 وات في كل ساعة تشغيل مستمر، إذ أنه يستهلك كل 45 دقيقة تقريبًا ما يعادل كيلو وات فيجب استخدام الميكروويف عند الضرورة، فقط وفصل الكهرباء عنه حال التوقف عن استخدامه.

المكواة

على الرغم من استخدامها البسيط يوميًا إلا أنها تستهلك كميات عالية من الكهرباء، خاصة مع تكرار تشغيلها أكثر من مرة خلال اليوم فيجب تجميع الملابس كلها وكيها دفعة واحدة لتجنب تشغيلها أكثر من مرة، وعدم نسيان الفيشة في الكهرباء حتى لا تستمر في سحب الطاقة.

تكييف الهواء

يعد التكييف من من أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكًا للطاقة الكهربائية فيجب ضبط التكييف دائمًا على درجة حرارة 24، وفصل مفتاح الكهرباء حال عدم استخدامه، لأنه يستمر في سحب الكهرباء رغم إيقاف تشغيله.

الثلاجة

الثلاجة واحدة من الأجهزة ذات الاستخدام العالي في الكهرباء، حيث يبلغ متوسط استهلاكها 205 كيلووات في الشهر فيجب التأكد من شراء ثلاجة بمواصفات موفرة للطاقة.

الغسالة

تعتبر الغسالة من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير، ولا بد من التدقيق في مواصفاتها إذ توجد غسالات حديثة توفر في الكهرباء فيجب فصل الكهرباء عنها عند عدم الاستخدام.

أخطاء تزيد من فاتورة الكهرباء

توجد عدة أخطاء تتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء؛ أبرزها وضع اﻷطعمة الساخنة في الثلاجة، وهو أمر خاطئ فلابد من تركها تبرد أولا.

كما يتسبب تراكم الثلج في الفريزر إلى زيادة استهلاك الكهرباء، وينصح بإزالة الثلج الزائد من الفريزر باستمرار.

وتمتد العادات الخاطئة التي تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء لتشمل تكرار فتح باب الثلاجة؛ إذ يؤدي لرفع استهلاك الطاقة، لذا ينصح باستخدام مبردات مياه أو الكولمان للتقليل من عدد مرات فتح الثلاجة.