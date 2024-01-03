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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض يطالب بتعزيز الوضع الدفاعي لأوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية

بوابة الوفد الإلكترونية

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير الكونجرس الأمريكي إلى ضرورة تمرير حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

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وأعرب بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاءعن قلق حلف شمال الأطلسي "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة البالغ من توسيع دائرة الحرب الروسية إلى ما بعد أوكرانيا.

وحذرت المسؤولة الأمريكية من عواقب استمرار هذا الحرب على الأمن القومي الأمريكي.

وأكدت بيير على مواصلة تقديم بلادها لكافة المستلزمات والاحتياجات الضرورية اللازمة لأوكرانيا حتى تكون قادرة على مواجهة روسيا من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية لشعبها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد في وقت سابق ضرورة أن يتصرف الكونجرس بسرعة، وفي أقرب وقت ممكن، "لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها".

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