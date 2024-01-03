الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

النقص في الأسلحة ليس السبب الوحيد.. سر نقص الجنود في أوكرانيا (شاهد)

جنود أوكرانيا
جنود أوكرانيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تحت عنوان "النقص في الأسلحة ليس السبب الوحيد الذي يقلق كييف".

txt

بولندا تواصل إغلاق الحدود مع أوكرانيا عند ثلاث نقاط تفتيش

txt

فرنسا تدين القصف الروسي بصواريخ ومسيرات على أوكرانيا وتؤكد مواصلة دعمها لكييف

وقال التقرير: "النقص في إمدادات الأسلحة الغربية  لأوكرنيا ليس وحده ما بت يقلق كييف، إذ أن توفير القوات العسكرية لمواصلة الحرب أمام روسيا يظل هو التحدي الأكثر خطورة بالنسبة للقيادة الأوكرانية في 2024".

كان يعيش في أوكرانيا 44 مليون نسمة

وأضاف التقرير: "قبل بدء الصراع كان يعيش في أوكرانيا 44 مليون نسمة، ولكن أين ذهب هؤلاء اليوم، وما هو موقفهم من الحرب الجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن 6 ملايين أوكراني غادروا البلاد فيما نزح مئات الآلاف داخليا".

قتل عدد لا يحصى من الأوكران

وتابع: "قتل عدد لا يحصى من الأوكران، بشكل يضع أي محاولة جديدة للتعبئة العسكرية أمام تحديات لا حصر لها، حتى في ظل الأحكام العرفية التي منعت أوكرانيا بموجبها الرجال في سن القتال من مغادرة البلاد".

الجريدة الورقية