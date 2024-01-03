النقص في الأسلحة ليس السبب الوحيد.. سر نقص الجنود في أوكرانيا (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تحت عنوان "النقص في الأسلحة ليس السبب الوحيد الذي يقلق كييف".

وقال التقرير: "النقص في إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرنيا ليس وحده ما بت يقلق كييف، إذ أن توفير القوات العسكرية لمواصلة الحرب أمام روسيا يظل هو التحدي الأكثر خطورة بالنسبة للقيادة الأوكرانية في 2024".

كان يعيش في أوكرانيا 44 مليون نسمة

وأضاف التقرير: "قبل بدء الصراع كان يعيش في أوكرانيا 44 مليون نسمة، ولكن أين ذهب هؤلاء اليوم، وما هو موقفهم من الحرب الجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن 6 ملايين أوكراني غادروا البلاد فيما نزح مئات الآلاف داخليا".

قتل عدد لا يحصى من الأوكران

وتابع: "قتل عدد لا يحصى من الأوكران، بشكل يضع أي محاولة جديدة للتعبئة العسكرية أمام تحديات لا حصر لها، حتى في ظل الأحكام العرفية التي منعت أوكرانيا بموجبها الرجال في سن القتال من مغادرة البلاد".