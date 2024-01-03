موعد مواجهة مصر الافتتاحية في أمم أفريقيا 2024

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، نظيره موزمبيق في تمام السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار ، لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





واستقبل ستاد العاصمة الإدارية الجديدة ، والذي تم تشييده أخيرًا ضمن منشآت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ، مران المنتخب الوطني الأول مساء أمس الثلاثاء ، والذي يأتي في إطار معسكره التحضيري لانطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا



كان روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة قد أعلن خلال وقت سابق القائمة النهائية للاعبيه والتي جاءت على النحو التالي ..

في حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد..

خط الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.