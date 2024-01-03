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الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الحكومة لا تتدخل.. من المسئول عن تحديد أسعار السلع؟

السلع
السلع

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المسئول الأول عن تحديد الأسعار هو آلية العرض والطلب نظرًا لأن الاقتصاد المصري هو سوق حر، وبالتالي لا يوجد تسعيرة محددة لأن ذلك سيكون مخالف للقانون والدستور.

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إرتفاع سعر الدولار 

وأضاف الإدريسي، في تصريحات  خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المسئول الرئيسي عن ارتفاع الأسعار هو الدولار الذي يعد المتهم الأول مع التراجعات التي حدثت في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ووصول الدولار في السوق السوداء إلى 54 جنيهًا، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد.

انخفاض المعروض 

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار أدى للارتفاع تكاليف الإنتاج، وأيضًا زيادة حجم الطلب مع انخفاض المعروض، مشيرًا إلى أن الحكومة تتدخل فقط في تحديد بعض المنتجات منها الكهرباء والمياه والبنزين وغيرها، وأيضًا تقدم برامج حماية اجتماعية، وتحسين منظومة الأجور والمرتبات.

وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم مع الوزراء أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع.

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