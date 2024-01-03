عاجل
جزار خطف روح الشاب "حمامة" في بولاق الدكرور ووالدة الضحية: دموعي نشفت منظمة إيغاد تعرب عن قلقها إزاء الأحداث بين إثيوبيا والصومال حمدوك: أدعو البرهان للقاء عاجل لوقف الحرب وإنقاذ بلادنا من التفتت ننشر أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر السعودي يجدد الثقة في لاعبه الإيفواري سيكو فوفانا

سيكو فوفانا
سيكو فوفانا

تتجه إدارة نادي النصر السعودي للإبقاء على الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط الفريق بعد الأنباء التي ترددت عن رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية من شهر يناير الجاري.
 

txt

الأهلي يبدأ تسويق محمود متولي تمهيداً للرحيل


وأشارت تقارير سعودية اليوم الأربعاء ، إلى أن رحيل المدافع الإيفواري بات مستبعدًا خلال فترة الانتقالات الحالية ، في ظل وجود قناعات فنية من قبل الإدارة الفنية عما قدمه خلال النصف الأول من منافسات الموسم الجاري.

تعديل أعداد اللاعبين في قوائم الأندية السعودية ..

على صعيد آخر ، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادٍ بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة.
وسيتم تفعيل تعديل عدد اللاعبين المسجلين فى قوائم الفريق الأول بأندية الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل 2024-25، ورفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 بدلا من 8.

مواد متعلقة

تفاصيل عقد عمر كمال عبدالواحد في الأهلي

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية