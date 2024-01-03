مسؤول إسرائيلي يخالف سياسات نتنياهو ويطالب بحل إنساني لغزة

واصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، التشديد على ضرورة تقليص عدد السكان الفلسطينيين في القطاع، رغم إدانة وزارة الخارجية الأميركية للدعوات لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وقال سموتريتش بحسب شبكة سكاي نيوز: "أكثر من 70 بالمئة من الإسرائيليين اليوم يؤيدون مثل هذا -الحل الإنساني-". ولم يقدم أي مصدر لهذه الإحصائية.

وأضاف سموتريتش: "هناك دعم شعبي للهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى".

وتابع: "دولة صغيرة مثل بلدنا لا تستطيع تحمل واقع حيث يوجد على بعد 4 دقائق من مستوطناتنا بؤرة ساخنة من الكراهية والإرهاب، حيث يستيقظ مليونا شخص كل صباح بطموح لتدمير دولة إسرائيل ورغبة في ذبح واغتصاب وقتل اليهود أينما كانوا".

وأردف قائلا: "نحن مطالبون بإعادة التفكير وتبادل الأفكار مع أصدقائنا في المجتمع الدولي، بما سيجلب السلام والأمن والرخاء لجميع شعوب المنطقة".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قال في بيان مساء الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

وأضاف أن هذه التصريحات "تحريضية وغير مسؤولة"، مشددا على أن واشنطن تعتبر "غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

والإثنين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إن "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".

وأكد أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراض فلسطينية.