تفاصيل صرف التعويضات المقررة لمتضرري حريق معرض كفر الشيخ

تم صرف التعويضات المقررة لمتضرري الحريق الذي نشب في معرض "صنع في مصر لشباب" الخريجين بمدينة كفرالشيخ، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي.

وكان الحريق وقع قبل أسبوعين، وتسبب في تضرر ما يزيد على 70 عارضًا متواجداً في المعرض.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ بصرف التعويضات للمتضررين، حيث تم الانتهاء من صرف التعويضات إلى 45 حالة بما يبلغ قيمته مليون جنيه، وجارٍ حصر بقية الخسائر لباقي المتضررين من أجل سرعة الانتهاء من الإجراءات لصرف التعويضات لبقية المضارين.

الجدير بالذكر أن الحريق قد شب في الساعات الأولي من فجر الخميس الموافق 14 ديسمبر بمعرض منتجات شباب الخريجين بوسط مدينة كفرالشيخ، وتمكنت 14 سيارة إطفاء من السيطرة علي النيران وإخمادها قبل انتقالها الي المركز الثقافي المجاور له، دون وقوع خسائر في الأرواح.