ونس الدكة

الأحد 12/مايو/2024 - 07:28 م 5/12/2024 7:28:49 PM

فى تقليد أكاديمى متميز قامت الجمعية التاريخية المصرية فى مؤتمرها الأخير الذى أقيمت فاعلياته تحت شعار «الدور البحرى المصرى قديمًا وحديثًا»، بتكريم بعض رموز الراحلين من قادة العمل البحرى العظام، مدنيين أو عسكريين.

وهذا التقليد الهام جاء ضمن جهود أساتذة التاريخ المصريين لتسليط الضوء على صفحات تاريخية مجهولة لهؤلاء القادة الذين أفنوا حياتهم من أجل إعلاء قيمة الوطن وحماية بحاره وموانيه.

قائمة هؤلاء الأبطال طويلة ولن يكفى مقالى لسرد ملاحم بطولاتهم لذلك سأكتفى بذكر قائمة الشرف التى تضم أسماءهم مع ذكر مسيرة بعضهم متمنية من القارئ العزيز أن يجتهد فى تتبع سيرة هؤلاء الأبطال، فهم اليقين الذى سيخرج به القارئ بعد معرفة تاريخهم بأن مصر ستظل إلى الأبد هى بلد العباقرة، حكايات التاريخ، مهد الفنون وتعايش الأديان.

لوحة الشرف تضم المهندس محمد عزت عادل أحد الثلاثة الذين اجتمع بهم الرئيس جمال عبدالناصر للإشراف على التأميم.. وهو الذى قاد أيضا عملية تطهير القناة وافتتاحها بعد عام 1975 تحدثت عنه ابنته حرم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.

والفريق محمود فهمى تحدث عنه بطل عملية ميناء إيلات اللواء عمر عزالدين.

الدكتور جمال الدين مختار مؤسس أكاديمية النقل البحرى تحدث عنه ا.د هشام هلال عميد معهد الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للملاحة.

المهندس مشهور أحمد مشهور من أهم رؤساء هيئة قناة السويس تحدث عنه ابنه المهندس أحمد مشهور.

الفريق فؤاد أبو ذكرى تحدث عنه اللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيس مجلس إدارة التوكيلات والحاويات

المهندس سليمان عزت مؤسس البحرية تحدثت عنه الكاتبة هدى فرج.

اللواء هشام وصفى تحدث عنه أ.د. عمرو شلبى مدير مركز التوثيق فى مكتبة الإسكندرية.

وأخيرًا الفريق شيرين حسن تحدث عنه أ.د. عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.

أخترت القبطان سليمان عزت الذى يصفه المؤرخون بأمير أعالى البحار، والملقب بأبوسلاح البحرية المصرية وأول قائد لسلاح البحرية بعد ثوره 23 يوليو سنة 1952، وهو أحد مؤسسي البحرية المصرية الحديثة، وقد تخرج سليمان عزت في الكلية الحربية عام 1931 وتدرج فى المناصب من إدارة الكلية البحرية, ثم رئيس أركان القوات البحرية ثم قائد للبحرية وأسس الكلية البحرية وترأسها.

وقد تم إطلاق اسم الفريق أول سليمان عزت على الدفعة 98 من خريجى الكلية البحرية المصرية, كما حملت اسمه أول مدمرة من طراز امبسادور 3 , تدخل الخدمة فى البحرية المصرية والتى سلمتها الولايات المتحدة لمصر فى القاعدة البحرية بولاية فلوريدا، والمدمرة سليمان عزت صممت خصيصا لسلاح البحرية المصرية وهى الأولى من نوعها فى العالم وتعد إحدى أسرع القطع البحرية المصرية.

شارك سليمان عزت فى حرب فلسطين عام 1948 ويقول اللواء بحري/ محمود متولي، إن الفريق سليمان عزت والفريق محمود ناشد قادي السفينتين نصر ومصر، وقاما بقصف ميناء تل أبيب كرد على خرق إسرائيل للهدنة بينها وبين الجيوش العربية، حين هاجمت السفينة الأمير فاروق، أثناء رسوها بميناء غزة، ليلة 22 أكتوبر 1948. وبدأ عزت الهجوم على الميناء لمدة 13 دقيقة بواقع 92 قذيفة، واستمرت المعركة لثلاث ساعات يوم 1 يناير 1949، ونفذت المهمة أهدافها وعادت بسلام. ويقول اللواء بحرى / محمود متولى إن أول قذيفة أطلقها سليمان عزت على تل أبيب كتب عليها باللغة الإنجليزية «سنة سعيدة»، إذ كان الهجوم ليلة رأس السنة.

أما الأب الروحى لضباط ومهندسى البحرية التجارية المصرية فهو الربان الدكتور جمال الدين مختار، فهو رجل من طراز خاص جمع بين القيادة الحكيمة والإنسانية الطاغية، فهو من خيرة من أنجبتهم البحرية المصرية المشهود لهم بالكفاءة والعمل الدؤوب، وواحد من المديرين المبتكرين وذوى الرؤية الحكيمة الذى استطاع بفكره أن يغير من موضع الأكاديمية كمعهد إقليمى للتدريب على أعمال النقل البحرى عام 1970، إلى جامعة حديثة تضم آلاف الطلاب فى المراحل الجامعية المختلفة لتكون الرائدة فى مجال العلوم والتكنولوجيا وجميع التخصصات المتعلقة بالنقل البحرى والهندسة والإدارة، سواء على المستوى الأكاديمى أو المهني، ذلك بالإضافة إلى كونها المنفردة فى مجال البحث والاستشارات.

وأخيرًا يعد الربان الدكتور جمال الدين مختار أحد قادة القوات البحرية المصرية السابقين، ومؤسس سلاح الغواصات، وقائد أول غواصة بحرية بطاقم عربى بالكامل.

توفى يوم الأحد الموافق 17 يونيه 2018 عن عمر يناهز 90 عامًا من العطاء.