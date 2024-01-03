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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أغنية "أهي مشيت" لـ رامي جمال وفريد تواصل صدارتها على يوتيوب

رامي جمال وفريد
رامي جمال وفريد

تستمر أغنية “أهي مشيت” للفنان رامي جمال والفنان فريد في تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك خلال 10 أيام من طرحها.

 

حصلت أغنية أهي مشيت على المرك زالخامس في قائمة الأكثر مشاهدة، بأكثر من مليون مشاهدة، من كلمات رياض الخولي، ألحان رامي جمال، وتقول كلماتها"اهي مشيت وسابت قلبي
من غيرها بدون ولا حل
نعيش ولا أنا وهو
نموت ولا الحنين هيقل

اهي مشيت وسابت قلبي
من غيرها بدون ولا حل
نعيش ولا أنا وهو
نموت ولا الحنين هيقل

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش
ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه
هتنساني ما تنساني مفيش فايدة
قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

بعدك كسر ضهري
فينك وحشتيني
بعدت بس انتي
عمرك ما سبتيني
مرسومة فوق كفي
وياريته بيكفي
متصوّرة في قلبي
ومنوّرة في عيني

يا أيامنا أمانة عليكي
طارديها في ليالي البُعد
أنا في عرضك يا أيامنا
تلمينا في يوم على بعض

youtube

أحدث أغاني رامي جمال جيت متأخر 

كانت أحدث اغاني رامي جمال من خلال أغنية “جيت متأخر”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة وسيطرت على صدارة يوتيوب لمدة أسبوعين.

 

وتقول كلماتها "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع
روح بقى ليه راجع عايز إيه
بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف
لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك

مش كنت طيب قولتها
يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها
ده أنا كنت في عرض كلمتين
كانوا فارقوا شويتين
ده أنا بصفى في ثانيتين
مش كنت طيب قولتها
يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها
ده أنا كنت في عرض كلمتين
كانوا فارقوا شويتين
ده أنا بصفى في ثانيتين

ما كنت قصادك وإنت مشيت وقسيت جامد
أيوة نصيب وأرد يمكن خير
بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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