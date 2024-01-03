«الصحة العالمية» تندد بقصف مقر ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرًا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال تيدروس في بيان «أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، مؤكّدًا أنّ «عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة. النظام الصحّي في غزّة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح».

وقصف طيران الاحتلال الحربي، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.