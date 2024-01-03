الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

«الصحة العالمية» تندد بقصف مقر ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرًا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال تيدروس في بيان «أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، مؤكّدًا أنّ «عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة. النظام الصحّي في غزّة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح».

وقصف طيران الاحتلال الحربي، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

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