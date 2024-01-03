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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤولة أممية تحذر من تطورات امتداد الصراع الإسرائيلي بالمنطقة العربية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أعربت فلورنسيا سوتو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، عن قلقها من مخاطر امتداد العدوان الإسرائيلي على غزة إلى المنطقة الأوسع، مؤكدة أن التطورات الأخيرة في بيروت مقلقة للغاية وتسلط الضوء على تحذير الأمين العام أنطونيو جوتيريش، من مخاطر توسع الصراع.

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وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت سوتو، إن الأمم المتحدة ليست لديها التفاصيل بشأن استهداف مسيرة إسرائيلية لمبنى في ضاحية بيروت أدى إلى مقتل ثلاثة من حركة حماس، بينهم القائد صلاح العاروري، وجددت التأكيد على الدعوة التي وجهها الأمين العام من قبل لجميع الأطراف بشأن ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ "خطوات عاجلة لتهدئة التوترات في المنطقة".

وأكدت أن الأمين العام كان واضحا جدا في أن هذا القتال المستمر من جانب إسرائيل ينطوي على خطر حدوث خطأ كبير في التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة، وناشدت مجددا جميع أعضاء المجتمع الدولي أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع تصعيد الوضع.

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