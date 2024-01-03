طيران الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على المناطق الجنوبية بخان يونس

كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على المناطق الجنوبية بخان يونس في قطاع غزة، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الحرب في غزة ستدخل شهرها الرابع بعد 4 أيام

يذكر أن المحلل السياسي الدكتور أمجد شهاب، قال أمس إن الحرب في غزة ستدخل شهرها الرابع بعد 4 أيام، والحرب عموما مرتبطة بعدة عوامل، أهمها حدوث تغيرات في الميدان.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من القدس المحتلة مع برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع على الأرض صعبة على إسرائيل في غزة، وهناك مقاومة شرسة وجنود إسرائيليون يسقطون كل يوم.

إٍسرائيل تحتاج إلى نحو 6 أشهر للقضاء على المقاومة في غزة

وأوضح أن التقديرات غير المؤكدة تشير إلى أن إٍسرائيل تحتاج إلى نحو 6 أشهر للقضاء على المقاومة في غزة، وأيضا الحرب تحتاج ضغطا من القوى العالمية على إسرائيل، بخاصة أنها تضغط من أجل التهجير الطوعي للفلسطينيين.

ولفت إلى أنه لا يوجد سيناريو محدد لوقف الحرب، لكن السيناريو المفضل لإسرائيل هو طرد الفلسطينيين من غزة، لكن حتى هذا الخيار لا يمكن لإسرائيل الاتفاق عليه، لأن هناك فوضى في الحكومة الإسرائيلية وتهديدات بالانسحاب.