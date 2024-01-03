وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض مبادرة "من أجل شتاء دافئ"

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بافتتاح المعرض المقام بمدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، لمبادرة "من أجل شتاء دافئ"، والتي تتم بإشراف الدكتور يسر عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة التعليمية.



وخلال المبادرة تم توزيع الملابس الشتوية، والبطاطين لمساعدة الفئات المستهدفة من المبادرة، بهدف اضفاء جو من الألفة والمودة بين الناس، والشعور بالعطاء لتحقيق المساواة الاجتماعية بين الجميع.تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية