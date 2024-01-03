الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم الغربية يفتتح معرض مبادرة "من أجل شتاء دافئ"

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية أثناء الإفتتاح

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بافتتاح المعرض المقام بمدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، لمبادرة "من أجل شتاء دافئ"، والتي تتم بإشراف الدكتور يسر عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة التعليمية. 
 

وخلال المبادرة تم توزيع الملابس الشتوية، والبطاطين لمساعدة الفئات المستهدفة من المبادرة، بهدف اضفاء جو من الألفة والمودة بين الناس، والشعور بالعطاء لتحقيق المساواة الاجتماعية بين الجميع.تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

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