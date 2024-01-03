الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، في مستوطنات نتيف هسارة وياد مردخاي.

txt

سمير فرج يكشف سبب فشل الاحتلال في التعامل مع أنفاق غزة

txt

«الصحة العالمية» تندد بقصف مقر ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفاراتالانذار دون صدور  تقارير فورية عن آثار الصواريخ.

وكانت مصادر أبلغت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مصر بتعليق المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حماس في غارة للاحتلال في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال مصدر مصري لقناة "الشرق" السعودية، الثلاثاء، إن ‫حركتي "حماس و"الجهاد" أبلغتا القاهرة بـ"توقف" المفاوضات مع إسرائيل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، أمس الثلاثاء مقرًا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس.

 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

مواد متعلقة

حصاد 2023.. وزارة الهجرة سطرت ملحمة من التعاون مع سفارتنا في إنقاذ المصريين العالقين في غزة والقدس

مستشار الرئيس الفرنسي يزور مصابي وجرحى غزة في المستشفيات المصرية

اغتيال العاروري ببيروت يكشف عجز الاحتلال فى غزة

المجد لله فى الأعالى وعلى غزة السلام
الجريدة الورقية