صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، في مستوطنات نتيف هسارة وياد مردخاي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفاراتالانذار دون صدور تقارير فورية عن آثار الصواريخ.

وكانت مصادر أبلغت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مصر بتعليق المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حماس في غارة للاحتلال في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال مصدر مصري لقناة "الشرق" السعودية، الثلاثاء، إن ‫حركتي "حماس و"الجهاد" أبلغتا القاهرة بـ"توقف" المفاوضات مع إسرائيل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، أمس الثلاثاء مقرًا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.