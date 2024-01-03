استقرار الأحوال الجوية بمدن وقرى البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، أحوال جوية مستقرة، صباح اليوم الأربعاء، حيث اختفت السحب المنخفضة والمتوسطة، مع سطوع الشمس بشكل دائم ، مما يعض إحساس بالدفء، ورياح خفيفة إلي متوسطة، مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان، بالمناطق الصحراوية، خاصة في وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات في تلك المناطق.

وفي ميناء الصيد بالمعدية، تسير الأمور بشكل طبيعي، حيث تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين منذ الصباح الباكر، تمهيدًا لبدء رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط، سواء رحلات يومية، أو رحلات طويلة تمتد إلى عدة أيام.

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين، حصاد المحاصيل، مثل البطاطس والموالح، ونقلها إلي أسواق المدن.