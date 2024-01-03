الكيلو ب8 جنيها.. انخفاض أسعار البطاطس بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بأسواق قري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير2024، إنخفاضا طفيفاً في أسعار البطاطس، لتتراوح مابين 8إلي 11جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار البصل مابين 22إلي 25جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم 7إلي 10جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار القلقاس مابين 23 إلي 25 جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو ،والفلفل البلدي مابين 20 إلي 22 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30 إلي 35 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 6إلي 8جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 5إلي 6جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيهات.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعاراليوسفي مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 45إلي 50جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 45إلي 50جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 12إلي 15جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 25إلي 35جنيها للكيلو .