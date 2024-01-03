الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زخة شهب الرباعيات تُزين سماء مصر .. الليلة

شهب الرباعيات
شهب الرباعيات

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس  قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد الليلة زخة شهب الرباعيات وهي من زخات الشهب المتوسطة التي يصل بها عدد الشهب إلى 40 شهاب في الساعة شرط صفاء الجو.

txt

القومي للبحوث الفلكية: التنجيم "سبوبة" ولا علاقة له بعلوم الفلك (فيديو)

txt

عامر: تعامد الشمس على المعابد يُبرز عظمة المصريين القدماء لعلوم الفلك والهندسة

وأضاف تادروس، أن هذه الشهب ناتجة عن مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 2003 EH1 الذي تم اكتشافه عام 2003 ويستمر تدفق الشهب سنويًا في الفترة من 1 إلى 5 يناير، ويبلغ ذروته هذا العام على مدار يومين، حيث يحجب القمر الأحدب المتضائل عددا من الشهب وبخاصة الخافت منها.

أفضل وقت لرؤية الشهب 

وتابع رئيس  قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أفضل وقت لرؤية زخات الشهب يكون بعد منتصف الليل بعيدًا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء، حيث تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Bootes (بؤوتس) العواء ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر بالسماء.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية 

وذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي ، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

مواد متعلقة

آخر اقترانات القمر خلال عام 2023

القمر يكتمل بدرًا اليوم في مشهد بديع بسماء مصر

اقتران القمر مع لؤلؤة المجموعة الشمسية في مشهد بديع غدًا

القمر في طور هلال.. شهب التوأميات تظهر بسماء السعودية

علاء النهري: القمر الصناعى سات 2 خطوة كبير لتوطين تكنولوجيا الفضاء

علماء الفلك يكتشفون أدلة على لغز "انكماش الكواكب"
الجريدة الورقية