زخة شهب الرباعيات تُزين سماء مصر .. الليلة

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد الليلة زخة شهب الرباعيات وهي من زخات الشهب المتوسطة التي يصل بها عدد الشهب إلى 40 شهاب في الساعة شرط صفاء الجو.

وأضاف تادروس، أن هذه الشهب ناتجة عن مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 2003 EH1 الذي تم اكتشافه عام 2003 ويستمر تدفق الشهب سنويًا في الفترة من 1 إلى 5 يناير، ويبلغ ذروته هذا العام على مدار يومين، حيث يحجب القمر الأحدب المتضائل عددا من الشهب وبخاصة الخافت منها.

أفضل وقت لرؤية الشهب

وتابع رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أفضل وقت لرؤية زخات الشهب يكون بعد منتصف الليل بعيدًا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء، حيث تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Bootes (بؤوتس) العواء ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر بالسماء.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية

وذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي ، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.