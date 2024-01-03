أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 - 1- 2024 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، عند آخر ارتفاع لها مساء أمس الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع سعر أونصة الذهب عالميًا في البورصات العالمية.

وفيما يلي آخر أسعار الذهب اليوم «بيع وشراء» في محلات الصاغة المصرية:

سعر عيار 24 اليوم: 3640 جنيهًا للبيع، و3594 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 22: 3336 جنيهًا للبيع، و3294 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21: 3185 جنيهًا للبيع، و3145 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18: 2730 جنيهًا للبيع، و2695 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14: 2123 جنيهًا للبيع، و2095 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 12: 1820 جنيهًا للبيع، و1797 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 25480 جنيهًا للبيع، و25160 جنيهًا للشراء.

سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء عيار 24: 392155 جنيهًا.



سعر أونصة الذهب بالدولار في البورصة العالمية: 2060 دولارًا للبيع، و2059 دولارًا للشراء.

