أوراق مطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023- 2024.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لفتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، خلال الفترة المقبلة لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل، على أن تعلن وزارة التربية والتعليم جداول الامتحانات بعد التوافق عليها.

رابط استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

وتتيح وزارة التربية والتعليم ملء وتحديث بيانات التقدم للامتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي المخصص لذلك (اضغط هنا) .

ولن يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي من تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 إلا بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد (اضغط هنا) .

آلية امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس آلية الامتحانات خلال العام الدراسي السابق.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تتضمن أسئلة مقالية بنسبة 15 في المائة و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستجرى ورقيًا بنظام البابل شيت للأسئلة الموضوعية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 أسئلة تقيس جميع المستويات المعرفية ونواتج التعلم، بنسبة 30 في المائة للعمليات البسيطة، و40 في المائة للعمليات المتوسطة، و30 في المائة للعمليات العليا.

أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024