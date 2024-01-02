مد فترة تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي حتى الخميس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التسجيل في استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم حتى الخميس 4 يناير 2024، بدلًا من اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

جاء ذلك في خطاب رسمي وزعته وزارة التربية والتعليم على جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات والمدارس، إلحاقا بالخطاب السابق إرساله في 12 نوفمبر 2023، بشأن التحضيرات الجارية لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024.

تنبيه هام لطلاب الصف الأول الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي عام وخدمات"، بضرورة الدخول على مركز معلومات وزارة التربيه والتعليم.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن ذلك لمراجعة بيانات طلاب صفوف النقل في مرحلة الثانوية العامة للتقدم لامتحان 2023/2024 والدخول يكون بالبريد الالكترونى الموحد الخاص بالطالب ومراجعة البيانات بدقة وكتابة الاستمارة الالكترونية ومراجعة اللغة الثانية.

آلية امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب الصف الأول الثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة التي تتضمن الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية.

خطوات التسجيل في استمارة الصف الأول الثانوي