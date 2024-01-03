الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه عن 5 مناطق في الجيزة 10 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق ( أبوالنمرس – ترسا- نزلة الأشطر- شبرامنت- منيل شيحة).

وأوضحت أنه بسبب أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

وأكدت شركة مياة الشرب والصرف الصحى في بيان، أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
 

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