وفد المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان يهدي محافظ جنوب سيناء درع المنظمة

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وفد المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان برئاسة العقيد رامي الشماخ، وترأس الوفد عادل فتحي، وضم الوفد وليد الهواري، والمحاسب اوسم محمد مخلص أعضاء المنظمة.

وهنأ الوفد محافظ جنوب سيناء لحصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب" بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وأهداه درع المنظمة.