محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة والعمالة المؤقتة

في إطار حرص محافظ جنوب سيناء، علي لقاء عمال النظافة والعمالة المؤقتة ( عمال السركي) وخاصة في المناسبات المختلفة علي مدار العام لمكافأتهم والتعرف علي مشكلاتهم وتحفيزهم..



التقى اليوم الثلاثاء، اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء عمال النظافة والعمالة المؤقتة ( عمال السركي) وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وأثنى المحافظ علي الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد..

وقام المحافظ بتسليمهم كراتين مواد غذائية، ولحوم ومبالغ مالية كمكافأة تحفيزية مطالبا ببذل المزيد من الجهد والحفاظ دائما علي المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.