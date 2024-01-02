الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تأثير إزالة الشعر بالليزر على مرضى السكري

أضرار إزالة شعر الجسم
أضرار إزالة شعر الجسم بالليزر لمرضى السكري

قد يحتاج مرضى السكري لمزيد من العناية والاهتمام في حال خضوعهم لإزالة شعر الجسم بالليزر، نزرًأ لما يسببه من مضاعفات خطيرة لدى بعضهم. 

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تأثير إزالة شعر الجسم بالليزر على مرضى السكري

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إليك أبرز المضاعفات التي قد تسببها إزالة الشعر بالليزر لمرضى السكري..

- ارتفاع خطر العدوى بأي أمراض.

يستخدم الليزر الصغير الذي يحرق بصيلات الشعر في إزالة الشعر، لذا فإن احتمالية الإصابة بالجروح عالية، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب السكري يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض تدفق الدم وتلف الأعصاب، ما يضعف قدرة الجسم على الشفاء الطبيعي.

- تغير لون الجلد

قد يعانى مرضى السكري من فرط التصبغ التالي للالتهابات، بسبب التغيرات في الجلد التي تسببها الحالة.

- تقلبات مستويات السكر في الدم

يؤثر الألم أثناء إزالة الشعر على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، لأنها غير مستقرة بالفعل لديهم، لذا فإن الإجهاد الإضافي قد يزيد من ضعفهم.

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