تأثير إزالة الشعر بالليزر على مرضى السكري

قد يحتاج مرضى السكري لمزيد من العناية والاهتمام في حال خضوعهم لإزالة شعر الجسم بالليزر، نزرًأ لما يسببه من مضاعفات خطيرة لدى بعضهم.

تأثير إزالة شعر الجسم بالليزر على مرضى السكري

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إليك أبرز المضاعفات التي قد تسببها إزالة الشعر بالليزر لمرضى السكري..

- ارتفاع خطر العدوى بأي أمراض.

يستخدم الليزر الصغير الذي يحرق بصيلات الشعر في إزالة الشعر، لذا فإن احتمالية الإصابة بالجروح عالية، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب السكري يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض تدفق الدم وتلف الأعصاب، ما يضعف قدرة الجسم على الشفاء الطبيعي.

- تغير لون الجلد

قد يعانى مرضى السكري من فرط التصبغ التالي للالتهابات، بسبب التغيرات في الجلد التي تسببها الحالة.

- تقلبات مستويات السكر في الدم

يؤثر الألم أثناء إزالة الشعر على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، لأنها غير مستقرة بالفعل لديهم، لذا فإن الإجهاد الإضافي قد يزيد من ضعفهم.