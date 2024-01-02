محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة بشرم الشيخ على مأدبة عشاء ويكرمهم بمكافات مالية

في اطار حرصه الدائم علي لقاء عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ، التقي اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، عمال النظافة ضمن اللقاءات الودية التي يحرص عليها المحافظ.

وأثنى محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء علي مجهودات رؤساء القطاعات وعمال النظافة للحفاظ علي جمال ونظافة المدينة وظهورها بالمظهر اللائق المشرف الذي يشيد به جميع الزائرين للمدينة من مختلف الجنسيات من جميع دول العالم.

وأضاف المحافظ أن الطبيعة ومكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم أحداث ومؤتمرات عالمية يفرض ضرورة تقديم خدمات النظافة والتجميل الدائم مميزة تتناسب مع كون شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة خضراء مستدامة.

كما أشار المحافظ لميدان عامل النظافة الجاري إنشاؤه حاليا ضمن مجموعة ميادين وذلك لإبراز قيمة ومجهودات عامل النظافة و تخليدا لدوره الهام.

وشارك المحافظ رؤساء القطاعات وعمال النظافة وجبة العشاء، وكافأهم بمبالغ مالية تحفيزا لهم.

حضر اللقاء اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ المتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات.