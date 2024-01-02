المحامي العام لنيابات الوادي الجديد يقرر إحالة قضية اعتداء على امرأة للجنايات

قرر المستشار محمد عبد الموجود، المحامي العام لنيابات الوادي الجديد، إحالة قضية اعتداء على امرأة إلى محكمة الجنايات. وفقًا للتحقيقات التي تمت، تم توجيه اتهامات للمتهم بأنه هاجم امرأة في الطريق العام بمنطقة الخارجة.

وفي التفاصيل، أن المتهم أقدم على التعدي على سيدة بانت حينما كانت تسير بجوار الطريق العام. وقال المتهم طوال عملية التحقيق إنه أمسك بمؤخرة المرأة بشكل غير لائق وبعيد عن قوانين السلوك العام.

تمكنت الشرطة من التحقق من هذه الواقعة من خلال الاستماع إلى إفادات شهود العيان الذين شاهدوا الحادثة، وقدموا وصفًا دقيقًا للمشتبه به والدراجة النارية التي كان يستقلها. وبناءً على هذه المعلومات تم تحديد هوية المتهم والبحث جارٍ عنه للقبض عليه وتقديمه للعدالة.

تواصلت قضية التعدي الجنسي في محافظة الوادي الجديد، حيث وجهت النيابة العامة بقسم الخارجة اتهامات للمتهم "محمد. ع. ع" بتهمة التعدي على المجني عليها "إيمان. ح. ع". حسبما أفادت التحقيقات، فإن المتهم قام بالاعتداء على المجني عليها بالاستيلاء على ملابسها الداخلية عندما كانت تسير على الطريق العام.

واستكمالًا للتحقيقات، قامت لضحية بتقديم شهادتها، تصف المجني عليها بتفصيل ما حدث في تلك الحادثة المروعة. تشرح كيف أنها كانت تسير مع ابنها بجانب منزلهما في الشارع العام، عندما فوجئت بالمتهم الذي كان يستقل دراجة نارية يتبعها من الخلف. أقدامه على الدراجة النارية تزداد قربًا منها، فشعرت بالقلق والخوف المتزايد.

وفجأة، قام المتهم بإمساكها من الخلف، وقبض على ملابسها بقوة مما أحدث شعورًا قويًا بالانزعاج والاستغراب لديها. بدأت تستجمع قواها وصرخاتها، مما تسبب في اندفاع المتهم للابتعاد بسرعة على دراجته النارية.

تغمر المجني عليها مشاعر مختلطة من الذعر والتوتر والغضب، وتحس بالحاجة إلى الكشف عن هذا الجرم لضمان السلامة العامة ومنع تكراره. قدمت شهادتها إلى الشرطة والنيابة العامة لتبدأ التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجاني المشتبه به.

تعتبر هذه التجارب الصعبة الأدلة على الحاجة الملحة لتعزيز ثقافة السلامة وحقوق المرأة في المجتمعات. يجب أن يعمل القانون والنظام على حماية المجني عليهم وتوفير آليات للإبلاغ عن الجرائم ومحاكمة المتهمين وفقًا للقانون.