"وصلت لمليون و195 ألف جنيه".. ارتفاع أسعار السيارة إليوس E70 PRO الكهربائية

أعلنت شركة مصر حلوان للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة دونج فينج في مصر، الأسعار الجديدة لـ"السيارة الكهربائية إليوس E70 PRO" موديل 2023، وبحسب القائمة الصادرة عن شركة مصر حلوان، فإن الأسعار الجديدة لـ"السيارة الكهربائية إليوس E70 PRO " موديل 2023 أصبحت بعد الزيادة مليون و195ألف جنيه.

مواصفات السيارة الكهربائية إليوس E70 PRO موديل 2023

تنتمي السيارة الكهربائية إليوس E70 PRO موديل 2023 إلى فئة السيارات السيدان الرياضية، وتأتي بتصميم خارجي حديث يلفت الأنظار، وبعناصر أمان تصل بها إلى تقييم 5 نجوم في اختبارات C-NCAP.

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز مواصفات السيارة الكهربائية إليوس E70 PRO موديل 2023 الجديدة وفقًا للبيانات المعلنة من شركة مصر حلوان وكيل علامة دونج فينج في مصر.

تأتي السيارة الكهربائية إليوس E70 PRO" موديل 2023 عبر شركة مصر حلوان وكيل علامة دونج فينج ببطارية من نوع LFP الآمنة تمامًا والمقدمة من شركة CATL، وبسعة 51 كيلو وات تستمد السيارة قوتها من موتور قدرته 160 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن/متر باستهلاك طاقة منخفض طبقًا للتصميم الجديد يصل إلى ما يقارب 12.7 كيلو وات لكل 100 كيلومتر بما يؤدي إلى مدى تشغيل يتخطى 400 كيلو متر.

تقدم السيارة الكهربائية Aeolus E70 PRO في السوق المصرية عبر شركة مصر حلوان وكيل علامة دونج فينج بضمان 6 سنوات أو 150,000 كم على السيارة، وضمان 8 سنوات أو 500,000 كم على البطارية.

توفر “مصر حلوان” مع السيارة الشاحن المنزلي من موكلينا متغير القدرة يصل إلى 32 أمبير / 7 كيلو وات ليشحن السيارة شحنة كاملة من الصفر خلال 8 ساعات.

تتمكن السيارة من الشحن عبر محطات الشحن العاملة بالنظام الأوروبي بتوافر مع السيارة كابل شحن AC للتحويل من TYPE II الأوروبي إلى GB/T الصيني، وهو المضاف إلى السيارة بمعرفة الشركة.

بالشحن السريع على بروتوكول GB/T تتميز السيارة بأنها تقوم بشحن ما يكفي للسير مسافة 100 كيلومتر خلال 10 دقائق فقط، وتشحن في المستوى من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة.

أبعاد السيارة إليوس E70 PRO:

الطول والعرض والارتفاع (مم) 4700 * 1725 * 1530 وهو حجم كبير مقارنة بسيارات فئتها الكهربائية أو التقليدية، وتبلغ قاعدة العجلات 2700 مم.

الشكل الخارجي:

تصميم الشكل الخارجي معدل بلمسات رياضية متميزة تنتمي للجيل الحديث من السيارات، فيمكن القول أن الوجه الأمامي والخلفي للسيارة الجديدة فريدان للغاية، فتم تزيين الكثير من التفاصيل باللون الأصفر الفاتح ويشمل حليات صفراء زاهية ملفتة للنظر تعبر عن خصائص هوية السيارات الكهربائية، كما تم استخدام فكرة الشفرة الطائرة في تصميم جنوط السيارة الجديدة الألومنيوم بصورة غير نمطية تمامًا بقياس 17 بوصة ومقاس إطارات ZR17 205/50.

كذلك فإن السيارة بها كشافات LED أمامية أوتوماتيكية مع إمكانية تعديل مستوى ارتفاع الإضاءة لنصل إلى نطاق رؤية واسعة ودقيقة للغاية.

التجهيزات الداخلية:

تعتمد السيارة بشكل أساسي على بساطة التصميم وسهولة الاستخدام، إذْ تم بناء لوحة البيانات والتحكم المركزي بأسلوب متكامل ليتم التحكم في الراديو والموسيقى والفيديو والبلوتوث والهاتف ووصلات USB وتكييف الهواء ووظائف أخرى من خلال شاشة وسائط متعددة LCD بحجم 10 وربع بوصة تعمل باللمس، كما يمكن التحكم في قنوات الراديو والصوت والمحادثة الهاتفية ومثبت السرعة وعداد المسافات ومتابعة ضغط الإطارات عن طريق أزرار عجلة القيادة.

تتميز السيارة من الداخل بالبساطة والأناقة، وتظهر تفاصيل فاخرة في كل مكان، خصوصًا في الـتصميم المريح والراقي لل5 مقاعد الجلدية الفاخرة والخطوط الصفراء المميزة في المقاعد والكابينة الداخلية، مع ما يصل إلى 20 مكان تخزين سهل، وصندوق تخزين كبير سعة 504 لترات، والذي يمكنه بسهولة تلبية احتياجات السفر لمختلف العملاء، ومقبض تغيير الحركة من فئة الطيران Aviation-Grade من نوع العقرب Scorpion-Type والمواصفات العملية الأخرى، مما يخلق بيئة كابينة قيادة بصرية تكنولوجية، والتي يمكن تسميتها بتجربة قيادة من الدرجة الأولى.

تحتوي السيارة على مكيف هواء أوتوماتيكي بفلتر بلازما PM2.5 يعمل باللمس بفتحات أمامية وخلفية.

للراحة والأمان يوجد بالسيارة مثبت سرعة، مرايات كهربائية، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية تغلق وتفتح بضغطة واحدة مع أمان عدم الغلق على الأشياء، مع إمكانية دخول وتشغيل السيارة بالبصمة دون مفتاح مع تحكم الغلق المركزي.

أنظمة الأمان والسلامة:

بجانب منظومات الأمان الفعالة، تم تقوية معدات التعليق والتوجيه والأبواب لإضافة عمر افتراضي وأمان إضافيين للسيارة عما قبل، والسيارة تتميز بارتفاع عن الأرض يتناسب مع الطرق في مصر، كما تحتوي السيارة على نظام كاميرا رؤية ورادارات خلفية.

2 وسائد هوائية

حزام الأمان Safety Belt

نظام مانع إنغلاق المكابح ABS

نظام الثبات الإلكتروني ESC

نظام توزيع قوة الفرامل بين العجلات الأمامية والخلفية حسب وزن الركاب EBD

نظام حماية الأطفالChild Safety

مساعدات الفرامل فى حالة الطوارئ BA

نظام التثبيت على المطالع والمنزلقات HAS

نظام التحكم في الجر TCS

جدير بالذكر أن شركة النصر للسيارات قد أعلنت من قبل عن دخولها فى شراكة مع شركة دونج فينج الصينية لإنتاج السيارة E70 الكهربائية محليًّا، قبل أن تتوقف المفاوضات بين الجانبين ويتم الإعلان عن فشلها، لتعاود السيارة بعد ذلك الظهور من خلال وكيل دونج فينج المحلى الجديد شركة مصر حلوان للسيارات، ولكن بفئة أعلى تجهيزًا" برو".