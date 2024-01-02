تمديد دعم حساب المواطن حتى نهاية 2024

في بشرى سارة للمواطنين السعوديين، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن حتى نهاية عام 2024م.

تحسين ظروف المعيشة

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة السعودية على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وبموجب هذا الأمر، سيستمر المستفيدون من حساب المواطن في تلقي الدعم الإضافي الذي يشمل مخصصات السكن والكهرباء والمياه والمواد الغذائية وغيرها.

كما سيستمر فتح باب التسجيل في حساب المواطن للمواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من الدعم.

شروط حساب المواطن:

تتضمن الشروط الرئيسية للحصول على دعم حساب المواطن ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون لدى المتقدم دخل شهري منخفض.

أن يكون المتقدم في العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على برنامج حساب المواطن السعودي.

أن لا يكون المتقدم يمتلك سجل تجاري في المملكة العربية السعودية.

يُفضل أن لا يمتلك المتقدم عقارًا أو منزلًا أو أصولًا ثمينة.

يجب ألا يكون المتقدم متهمًا في قضايا أو مسجونًا في المملكة.

التسجيل في حساب المواطن:

للتسجيل في حساب المواطن، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع حساب المواطن الرسمي. ملء نموذج التسجيل بالمعلومات المطلوبة. تقديم المستندات الداعمة للتأكد من استحقاقك. توفير معلومات حول أفراد الأسرة والدخل الشهري لكل فرد.

يعد قرار تمديد دعم حساب المواطن خطوة مهمة في دعم المواطنين السعوديين وتحسين ظروف معيشتهم.