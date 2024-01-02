وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن أنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية، موضحا أن نسبة الأشغال مرتفعة جدا.



وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مترو الإسكندرية أبوقير - محطة مصر سينقل أكثر من مليون مواطن يوميا، مضيفا أن تم تثبيت نسبة التعريفة المحصلة الخاصة باشتراكات الطلبة من قيمة التذكرة الفعلية.

12 مليار جنيه حجم الدخل المتوقع من السكة الحديد هذا العام 2024



وأشار وزير النقل، إلى أن 12 مليار جنيه حجم الدخل المتوقع من السكة الحديد هذا العام 2024، مضيفا أن 5 مليارات جينه حجم إيراد السكة الحديد العام الماضي.



وشدد وزير النقل، على العمل على تعظيم إيرادات السكة الحديد من الخردة، متابعا أن عربات النوم تديرها شركة خاصة وحسنت الخدمة بشكل كبير وهائل.

وأوضح الوزير، أن تحالف الغرابلي وثري إيه انترناشيونال يقوم بإدارة وتشغيل قطارات بضائع السكة الحديد، لافتا إلى أن 60 مليون دولار قيمة دخل شركة عربات النوم بالقطارات خلال العام الماضي.

وأوضح أنه لم يتم فصل أي عامل من السكة الحديد، مشيرا إلى أنه يتم الحصول على 15 % من صافي أرباح تأجير قطارات بضائع سكة حديد مصر، كما أن السكة الحديد هي وسيلة المواصلات الأكثر أمانا في مصر، ونقلها يساهم في الحافظ على الطرق العادية، كما أن العائد من السكة الحديد كبير ويساهم في خدمة الوطن.

وتصدر تريند بعنوان أسعار تذاكر المترو، قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، حيث احتل المرتبة الأولى، بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024.

أسعار تذاكر المترو الجديدة

وبحسب ما جاء في بيان وزارة النقل، فإنه من المقرر ارتفاع أسعار تذكرة الرحلة من محطة إلى تسع محطات من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بينما ارتفعت أسعار تذكرة الرحلة من 10 إلى 16 محطة من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.



علاوة على ذلك، تم زيادة سعر تذكرة السفر من 17 إلى 23 محطة من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بينما تمت إضافة تذكرة جديدة بقيمة 15 جنيهًا للركاب الذين يسافرون أكثر من 23 محطة.

أسعار تذاكر المترو على حسب المسافة

ومنذ عام 2018، طبقت وزارة النقل نظامًا جديدًا لتسعير مترو الأنفاق، بناءً على المسافة التي يقطعها الركاب، حيث طرحت ثلاث تذاكر على أساس المسافة تتراوح أسعارها بين 3 جنيهات و7 جنيهات.

آخر زيادة لـ أسعار تذاكر المترو

ويشار إلى أن آخر زيادة في أسعار تذاكر المترو، حدثت في أغسطس 2020، حيث تم زيادة قيمة تذكرة الرحلة من محطة واحدة إلى تسع محطات إلى 5 جنيهات بدلاً من 3 جنيهات.

وبالمثل، أسعار التذاكر من 9 إلى 16 محطة وتم زيادة أسعار التوقف من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، ومن 16 إلى 40 توقفًا إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

والجدير بالذكر أن مترو الأنفاق، يخدم أكثر من 3.5 مليون شخص يوميًا في منطقة القاهرة، ويعد توسيع المترو جزءًا من خطة الحكومة لتحديث نظام السكك الحديدية، حيث وقعت في ديسمبر 2022، اتفاقية قرض بقيمة 301 مليون دولار مع اليابان لبناء الخط الرابع للمترو.

التشغيل التجريبي للخط الثالث لمترو الأنفاق



وكان قد أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث بدءًا من صباح اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج)، وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.



جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا دون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.



ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.