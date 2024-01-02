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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن، وذلك في إطار حرصها على المساهمة في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد المصري.

أهداف القرض الحسن

يستهدف القرض الحسن العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، ويتم تحديد مبلغ القرض ومدة السداد حسب الفئة المستفيدة.

الفئة الأولى: العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها

  • العاملون الذين أمضوا 5 سنوات فأكثر في الخدمة يحصلون على قرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، ويتم سداده على 50 شهرًا بواقع 300 جنيه شهريًا.
  • العاملون الذين لم يستكملوا 5 سنوات في الخدمة يحصلون على قرض بحد أقصى 6 آلاف جنيه، ويتم سداده على 40 شهرًا بواقع 150 جنيهًا شهريًا.
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الفئة الثانية: العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

  • يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ويتم سداده على 30 شهرًا بواقع 300 جنيه شهريًا.
  • يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية المتصلة للعامل عن 15 عامًا.
  • لا يجوز الجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.
  • لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
  • يجب إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
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الرابط الإلكتروني

يمكن للراغبين في الحصول على القرض التقدم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لكل فئة من الفئات المستفيدة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان.

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