اقرأ غدًا بالوفد.. 18 يناير.. فتح باب التقديم لتعيين 11 ألف معلم

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من التقارير والموضوعات الأخبارية المهمة، أبرزها: “18 يناير.. فتح باب التقديم لتعيين 11 ألف معلم”.

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ الحكومة تشدد على تنفيذ قرارات ضبط الأسعار

ـ وزير التموين يشرح آليات وقف فوضى الأسواق

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: المواطن ينتظر الفرج

ـ 12.6 جنيه للسكر التمويني و27 للحر و30 جنيهًا لزجاجة الزيت زنة 800 ملي

ـ جهود مصرية واسعة لوقف الحرب الإسرائيلية.. ووفد فلسطيني في الأردن

ـ روسيا تشن هجومًا عسكريًا جديدًا على مدن أوكرانيا

ـ مجلس الوزراء يحسم أسعار الكهرباء خلال أيام