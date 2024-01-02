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الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. 18 يناير.. فتح باب التقديم لتعيين 11 ألف معلم

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من التقارير والموضوعات الأخبارية المهمة، أبرزها: “18 يناير.. فتح باب التقديم لتعيين 11 ألف معلم”.

 

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ الحكومة تشدد على تنفيذ قرارات ضبط الأسعار 

ـ وزير التموين يشرح آليات وقف فوضى الأسواق

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: المواطن ينتظر الفرج

ـ 12.6 جنيه للسكر التمويني و27 للحر و30 جنيهًا لزجاجة الزيت زنة 800 ملي

ـ جهود مصرية واسعة لوقف الحرب الإسرائيلية.. ووفد فلسطيني في الأردن

ـ روسيا تشن هجومًا عسكريًا جديدًا على مدن أوكرانيا

ـ مجلس الوزراء يحسم أسعار الكهرباء خلال أيام

 

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