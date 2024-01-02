اقرأ غدًا بالوفد.. 18 يناير.. فتح باب التقديم لتعيين 11 ألف معلم
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من التقارير والموضوعات الأخبارية المهمة، أبرزها: “18 يناير.. فتح باب التقديم لتعيين 11 ألف معلم”.
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:
ـ الحكومة تشدد على تنفيذ قرارات ضبط الأسعار
ـ وزير التموين يشرح آليات وقف فوضى الأسواق
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: المواطن ينتظر الفرج
ـ 12.6 جنيه للسكر التمويني و27 للحر و30 جنيهًا لزجاجة الزيت زنة 800 ملي
ـ جهود مصرية واسعة لوقف الحرب الإسرائيلية.. ووفد فلسطيني في الأردن
ـ روسيا تشن هجومًا عسكريًا جديدًا على مدن أوكرانيا
ـ مجلس الوزراء يحسم أسعار الكهرباء خلال أيام