بولندا تواصل إغلاق الحدود مع أوكرانيا عند ثلاث نقاط تفتيش

قال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أندريه ديمشينكو، أن حوالي ثلاثة آلاف شاحنة تصطف على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بسبب إغلاق ثلاث نقاط تفتيش.

وأضاف ديمشينكو وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن حرس الحدود البولنديين مازالوا يغلقون ثلاث نقاط تفتيش وحتى اليوم، تصطف 1620 شاحنة في هذه الاتجاهات الثلاثة نحو أوكرانيا، معظمها في الاتجاه المعاكس.

وتابع ديمتشينكو أنه في 24 ديسمبر، تم تحرير حركة المرور عند حاجز شيهيني-ميديكا، ولكن لا تزال هناك 1200 شاحنة تنتظر في الطوابير، موضحا أن حركة المرور في أجزاء أخرى من الحدود ليست مغلقة أمام الشاحنات. ومع ذلك، نظرًا للإجراءات المتخذة على أراضي بولندا، يبحث السائقون وشركات النقل عن طرق بديلة، مما يؤدي إلى زيادة حركة الشاحنات في اتجاهات أخرى، ونتيجة لذلك، إلى طوابير أطول