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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سلمي أبو ضيف تغيب عن العرض الخاص لفيلمها “ليه تعيشها لوحدك”

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

شهد العرض الخاص لفيلم “ليه تعيشها لوحدك” غياب الفنانة سلمي أبو ضيف عن حضور العرض الخاص الأول اليوم بإحدي سينمات السادس من أكتوبر.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك 


تدور أحداث  فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك


فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

وكانت حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، على توجيه رسالة إلى الفنانة غادة عبد الرازق بعد نجاح حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل.

حيث كتبت سلمى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ شكرا أوي يا دكتور عليا برضه بحبك”.

يتكون مسلسل حدث بالفعل من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف يمكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، والمسلسل مكون من حكايات وهي حكاية ريش أبيض وحكاية تحت الحزام وحكاية قرض شخصي وحكاية لو بعد حين.

يذكر أن سلمى أبو ضيف، حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن مهرجان "القاهرة للدراما"، عن مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض ضمن أعمال الموسم الرمضاني السابق 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا لأنه قدم حكاية الإمام الشافعي، وضم عدد من الفنانين ومنهم خالد النبوي، نضال الشافعي، فرح بسيسو، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج الليث حجو.

وكانت حصدت كل من سلمى أبو ضيف عن مسلسل "رسالة الإمام"، ورنا رئيس عن "موضوع عائلى 1"، ونانسى صلاح عن "ستهم"، جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد مناصفة بينهن، وذلك فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

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