الشباب والرياضة تنفذ عدداً من الدورات التدريبية في ريادة الأعمال

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، عدداً من الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تنفيذ دورة" ولد فكرة مشروعك" SYB بمركز شباب طيبة العوامية بمحافظة الاقصر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورؤية القيادة السياسية وحثها علي تشجيع الشباب والفتيات ليصبحوا أصحاب مشروعات، والقضاء علي مشكلة البطالة، وتغيير ثقافة العمل الحر من خلال تشجيع الشباب والفتيات علي تنفيذ أفكارهم الخاصة باقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب الجاد في تحقيق مشروعه.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي الإهتمام بنشر ثقافة العمل الحر، وتدريب الشباب علي المشروعات الصغيرة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للشباب الجاد في تحقيق مشروعه، والتي تمكنهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.