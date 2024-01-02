زيادة تصل إلى 16% فى أسعار شرائح الكهرباء .. نصائح للترشيد الاستهلاك

بالتزامن مع اعلان الحكومة المصرية عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء فى بداية العام الجديد 2024، التي يبدأ تطبيقها من يناير الجارى يسعى الكثيرون بشتى الطرق إلى اتباع بعض الخطوات والإرشادات من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء عند تشغيل مختلف الأجهزة المنزلية.

وتعتبر الثلاجة ، احد الجهزة الكهربائية التي لاغنى عنها حيث تعمل على حفظ الطعام وبرودة المياه، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لكن يبحث البعض عن طرق لترشيد استهلاكها من الكهرباء..

نصائح لترشيد استهلاك الثلاجة للكهرباء

1- عند وضع الثلاجة في المطبخ أو في المكان المناسب لها في المنزل، يجب الحفاظ على ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط بها ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة.

2- لا تترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام.

3- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.

5- بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، من الأفضل ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة، وحوالي 18 إلى – 20 درجة مئوية للفريزر.

7- كما يجب الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في اسوأ الظروف.

8- وهناك خطوة هامة يغفل عنها الكثيرين وهي إزالة الثلج باستمرار.

ترشيد استهلاك الكهرباء عند شراء دفاية :

1- ينصح بشراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضا الدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بكثرة.

2- احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية، كما ينصح بضبطها على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.