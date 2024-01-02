الثلاثاء 02/يناير/2024 - 07:30 م 1/2/2024 7:30:35 PM

ما قامت به امريكا من الاعتداء الصارخ على حقوق الانسان فى العراق الشقيق من اغتصاب وتشريد الآلاف من أبناء الشعب العراقى ومن الحقد الأمريكى الأسود وما حدث من انتهاك لحقوق الانسان فى سجن أبوغريب ونزع ملابس الأحرار الذين رفضوا الاحتلال لبلادهم وهمجية، كل ذلك سيظل فى ذاكرة الوطن العربى ولن يستطيع أحد أن يمسحه من ذاكرة التاريخ من ربط أعناق الأحرار بالحبال وتصويرهم بالمذلة والانكسار وأفعال يعاقب عليها القانون لأنها تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية وخاصة المدنيين، وستظل الكراهية فى قلوب الناس ضد كل ماهو أمريكى إلى كل الأجيال القادمة، وإننى من منبر الوفد أتوجه إلى كل إخوتى فى العراق برفع قضايا أمام المحكمة الجنائية ضد هذا الاعتداء الآثم ضد القيادات الأمريكية برايمر وبوش الأب وبوش الابن وأوباما، الذى ارتكب جرائم ضد أمتنا العربية، واليوم تتشابه الأحداث بقيام قوات العدو الصهيونى بتجميع أبناء غزة الذين رفضوا الاحتلال وتقوم بنزع ملابسهم ماعدا ما يستر عوراتهم فى هذا البرد القارس وانتهاك حقوقهم التى كفلها لهم القانون الدولى، ولأن امريكا تدعم الكيان الصهيونى بـ40000000 مليون دولار يوميا منذ بداية الحرب من دافع الضرائب الأمريكى الذى يلعن هذه التصرفات المجنونة من قياداتهم بايدن الداعم للكيان الصهيونى بدبابات وطائرات وأسلحة حديثة بتجربتها على أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، فيا أيها الأمريكان والصهاينة سيأتى يوم وينتقم منكم الشعب العربى العربى، الذى ل ايكره أحدا إلا انتم على ما فعلتموه، ستذهبون إلى مزبلة التاريخ على مر العصور والأزمان، لن يبقى مثلكم على وجه الدنيا وستندمون على ما فعلتم وستبقى فلسطين وأنتم إلى زوال إن شاء الله.



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