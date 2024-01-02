"آليات تطوير العمل" ضمن اللقاءات التدريبية لمسئولي التخطيط بهيئة قصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، لقاء تدريبيا للمجموعة الثانية لمسئولي التخطيط من العاملين بالأقاليم والفروع الثقافية التابعة، ‏ضمن خطط وزارة الثقافة لرفع كفاءة ومهارة العاملين بالمؤسسات الثقافية.

تناولت د. منال علام رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين خلال اللقاء كيفية إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمؤسسة الثقافية، بهدف تطوير العمل الثقافي.

وأشارت "علام" إلى ضرورة إعداد البيانات والمعلومات اللازمة لصياغة التقارير بطريقة منظمة، من أجل الحصول على مخرجات ذات دلالة، وتعبر عن الواقع. مؤكدة في ختام حديثها أهمية هذا اللقاء ودوره في تبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في مجال التخطيط، وكذلك طرح المشكلات والصعوبات كافة التي تواجههم من أجل تحقيق الريادة في الأداء الحكومي.

من جانبها، تحدثت هالة زين مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، عن آليات تطوير العمل الثقافي ومنها توفير البيانات والمعلومات اللازمة لصياغة التقارير، تحديد المشكلات والصعوبات التي تواجه العاملين وتحول دون تحقيق أهداف المؤسسة، رصد مستوى الإنجاز المحقق، وأخيرا توفير الدعم الكامل لعملية التطوير ومحاولة تذليل الصعوبات، لضمان تقدم العمل والوصول إلى أداء متميز يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.