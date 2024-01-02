شاهد.. اغتيال قيادي في "حماس" ببيروت كان سيلتقي "نصر الله" غدا

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل لها، بأن القيادي في حركة "حماس" الذي جرى اغتياله في بيروت، كان من المفترض أن يلتقي الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، غدا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

اغتيال قيادي في حماس



كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن انفجار ضخم يهز الضاحية الجنوبية لبيروت وانباء عن استهداف قيادات فلسطينية، وذلك حسبما جاء في بيان عاجل لقناة اكسترا نيوز.

انفجار ضخم يهز الضاحية الجنوبية لبيروت

واعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك شهداء وجرحى نتيجة الانفجار الضخم الذي ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت.

استهدفت قوات الاحتلال مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حسبما أفادت مصادر محلية لسكاي نيوز عربية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص على الأقل.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط قتلى وعدد من الجرحى. ووصلت سيارات الاسعاف الى المنطقة لنقل المصابين.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دماراً في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبيّة، من دون أن تُعرف أسبابه بعد.