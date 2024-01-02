موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا بالدوري الإسباني

يواصل ريال مدريد استعداداته القوية لمواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في تحقيق الفوز على مايوركا من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا في الثامنة والربع من مساء الغد الإثنين بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد جدد تعاقده مع الفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وشدد أنشيلوتي على أنه يشعر بالسعادة الكبيرة، بعدما جدد تعاقده مع الميرينجي حتى 2026، مشيرًا إلى أن هذا العقد سيكون الأخير له مع الفريق المدريدي، لكن العام الجاري 2024، مشيرًا إلى أنه يرغب في البقاء في ريال مدريد حتى نهاية العمر.

وأوضح المدرب الإيطالي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد ومايوركا أنه يرغب في البقاء في النادي الملكي طوال عمره.