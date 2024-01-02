تأجيل محاكمة مُزارع ونجليه في واقعة اتهامهم بقتل عامل بالشرقية

أجلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار جهاد الألفي، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وإسلام منصور، وأمانة سر فلبس صبحي، جلسة محاكمة مُزارع ونجليه، لجلسة الدور الثاني من شهر أبريل المقبل، لمناقشة الطب الشرعي، لاتهامهم في القضية رقم 1045 لسنة 2023 جنايات قسم الصالحية الجديدة والمقيدة برقم 1118 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بقتل عامل، بسبب خلافات بينهما.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام المنقضي 2023، بقيام كل من: «السيد. ع. م» محبوس 48 عاما، مزارع، ونجله « شادى. الـ. ع» محبوس 19 عاما، عامل باليومية، مقيمين بناحية العزازي مركز فاقوس محافظة الشرقية، ونجله الآخر «أحمد. الـ. ع» هارب، مُزارع، مقيم بدائرة قسم الصالحية الجديدة، باستعراض القوة ضد المجني عليه «رضا. ع. م. ح» 23 عاما، عامل، بقصد ترويعه، وإلحاق أذي بدني به، وتناولوا الاعتداء عليه ضربا باستخدام أداة عصى خشبية، ما أدى إلى وفاته، نتيجة إصابته بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وذلك لوجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، وفور عبور الأخير قطعة أرض خاصة بالمتهمين، من أجل الوصول إلى المفحمة خاصة بتاجر فحم، حاولوا منعه، والتعدي عليه وإحداث الإصابات التي وردت في تقرير الطب الشرعي، وتسببت في وفاته.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول والثاني؛ بالتنسيق مع مباحث الإسماعيلية، وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة إحالتهما محبوسين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الثالث لمحاكمته.