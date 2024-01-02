الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

نداء مهم لأولياء أمور أبناؤنا في الخارج قبل غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الترم

الطلبة المصريين
الطلبة المصريين في الخارج

 

 

ساعات قليلة ويغلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للترم الأول من العام الدراسي 2023 / 2024.

قبل غلق الموقع.. خطوات التقدم للامتحانات أبناؤنا في الخارج للترم الأول

  وفي هذا الصدد طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه علي أولياء الأمور الذين لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن وتسجيل بيانات الطلاب سرعة الانتهاء من ذلك، وعلي أولياء الأمور الذين قاموا بدفع المصروفات ولم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة تسجيل بيانات الطلاب ورفع مستندات التقدم علي الموقع.

 

سرعة تسجيل بيانات الطلاب

 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" أبناءنا فى الخارج للعام الدراسي 2023 – 2024، موضحة أنه يتم دفع رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 مائة وخمسون دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

 

تسجيل بيانات الطلاب

 

ومن جانبها طالبت وزارة التعليم، أولياء الأمور الذين دفعوا المصروفات أو لم يدفعوا حتى الآن، بسرعة تسجيل بيانات الطلاب، ورفع مستندات التقدم على الموقع.

 

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