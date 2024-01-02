دواء طبيعي.. فوائد السمسم المذهلة للجسم| آمن للحوامل والمرضعات

السمسم من العلاجات السحرية الطبيعية التي لا يدركها الكثير رغم أهميته لجسمك، فلا ينحصر دوره في تزيين الأكلات وإضافة مذاق لذيذ للوصفة، بل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحتك، كما أنه من العلاجات الآمنه للحوامل والمرضعات، وخلال السطور التاليه نقدم لك أهم فوائده لجسمك.

سمسم

فوائد تناول السمسم

علاج المفاصل

يحتوي السمسم على المعادن التي تدعم صحة العظام والمفاصل وليس هذا فحسب بل يتمتع أيضاً بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ربما تلعب دوراً في الحماية أو التقليل من فرص الإصابة بالتهابات المفاصل، كما تحتوي بذور السمسم على السيسامين الذي يلعب دوراً هاماً في حماية الغضاريف والعظام

تقوية العظام

تتميز بذور السمسم كونها غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم العظام الصحية مثل الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والزنك، ولكن يفضل تناولها غير مقشورة لأن الكالسيوم متركز بشكل أكبر في القشرة، ويفضل نقعها أو تحميصها لتقليل كمية الأوكسالات التي تؤثر على امتصاص المعادن.

تقوية الأعصاب

السمسم غني بمجموعة فيتامين ب التي تلعب دوراً ممتازاً في تقوية الأعصاب والحماية من اعتلال الأعصاب حيث يحتوي على فيتامين ب1 وب3 و ب6 بالإضافة لمكوناته المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

نمو الشعر وتعزيز كثافته

يحتوي السمسم على مضادات الأكسدة والزنك الذي يعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته وطوله، كما تعمل خصائصه المضادة للالتهابات على تخفيف التهابات فروة الرأس.

يساعد زيت السمسم على تنعيم الشعر وزيادة انسيابته، كما أنه خفيف على الشعر ولا يسبب ملمس دهني مزعج مثل الكثير من الزيوت الأخرى.

سمسم

علاج الأرق

بذور السمسم مصدر جيد للتربتوفان وهو حمض أميني يعزز إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، يساعد الميلاتونين على تحسين القدرة على النوم وعلاج الأرق.

فوائد السمسم للنساء

السمسم من أكثر البذور المفيدة للنساء ومن أهم فوائده:

يحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على نسبة جيدة من معادن الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور.

يحتوي السمسم على مركبات نباتية تشبه الاستروجين، ربما تفيد النساء في مرحلة انقطاع الطمث والتي يقل فيها نسبة الاستروجين.

يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تدعم الجهاز الهضمي.

يلعب دوراً في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل الدهون الثلاثية كما تشير بعض الدراسات، مما يلعب دوراً في تحسين صحة القلب وحمايته من الأمراض.