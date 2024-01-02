جرئ ولافت.. إليسا حديث رواد السوشيال ميديا وسعر الفستان خيالي (صور)

تنجذب النجمة اللبنانية إليسا للأزياء الجرئية التي تبرز أنوثتها بشكل لافت وهذا ما فعلته خلال أحدث إطلالاتها بحفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس السنة أول أمس.

إليسا بفستان جرئ في حفل نجمات العرب

وظهرت إليسا بـ 3 إطلالات مختلفة ومتنوعة على خطى عارضات الأزياء العالميات لتكن حديث المعنيين بالموضة بعد انتهاء هذا الحفل.

وبدت إليسا بإطلالة جرئية، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل أتسم بشق مثير من ناحية الصدر، صمم من قماش ناعم باللون الوردي الفاتح من تصميم Alexander McQueen، يصل سعره إلى 162 ألف جنيه.

وفضلت أرجاع خصلات شعرها البني للخلف، ووضعت مكياج بألوان ناعمة تناسب لون الفستان مع الكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وأقيم حفل "ليلة نجمات العرب" على مسرح محمد عبده أرينا، احتفالا بقدوم العام الجديد، وتشارك في إحيائه أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور.

وتداول جمهور النجمتين أنغام وإليسا مقاطع فيديو من الحفل، ظهرت فيها أنغام وهي تغني أغنية "يا ريتك فاهمني" بمشاركة إليسا على المسرح، في تناغم حظي بإشادة جمهورهما.

من ناحية أخرى، تنتظر إليسا عرض فيلم وثائقي عن مسيرتها الفنية عبر منصة "نتفليكس"، ويحمل اسم It’s Ok، ومن المقرر إطلاقه بتاريخ 25 يناير.

يعرض الفيلم لقطات من كواليس الحفلات الغنائية التي قدمتها إليسا، واللحظات الصعبة التي عاشتها على المسرح إلى درجة الصراخ والإغماء، كما تتحدث عن الانطباع الخاطئ الذي يأخذه البعض عنها قبل معرفتها.

يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على مراحل مبكرة من مسيرة إليسا ومنها أدوارها المسرحية، وتكشف لأول مرة أسرارا لا يعرفها جمهورها، كما تتطرق إلى معاناتها من التنمر على شكلها وملابسها، وبكائها في هذه الأوقات.

كما تتحدث إليسا عن كواليس خضوعها للجراحة، وتكشف سبب إصابتها بالسرطان، وتجربتها مع إدمان الأدوية النفسية ومضادات الاكتئاب.

فستان إليسا في حفل نجمات العرب ليلة رأس السنة

يذكر أن إليسا أعلنت عن تأجيل طرح ألبومها الغنائي لشتاء 2023، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في الظروف الراهنة التي يواجهها.

فستان إليسا في حفل نجمات العرب ليلة رأس السنة

وقالت إليسا في لقاء خلال تواجدها في مقر شركة "روتانا" في المملكة العربية السعودية: "صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل، لكن ألبوم؟ أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين".