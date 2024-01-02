القومى للمرأة ينظم ندوة لتعريف السيدات بالشمول المالى بمحافظة الدقهلية

نظم المجلس ندوة للتعريف بالشمول المالي، استهدفت عدد من السيدات من قرى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وجاء ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي ضمن برنامج الشمول المالي.

أكدت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي أن المجلس يسعي إلى توسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة علي الخدمات المالية وغير المالية في كافة قرى محافظات الجمهورية بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصريه 2030، موضحة أن تلك الندوات تساهم في وصول الخدمات البنكية المختلفة للمرأة المصرية بمختلف مراكز وقري المحافظات.

تضمنت الندوة شرحا للخدمات البنكية المالية والمصرفية، وعرضا لممثلى البنك التجاري الدولي، حول المنتجات والخدمات البنكية المالية والمصرفية التي يقدمها البنك ، وشرح تلك الخدمات، علاوة على اصدار كروت ميزة مجانا للسيدات الراغبات.

وشهدت الندوة حضور ياسمين علي منسقة مشروعات مجموعات الادخار والاقراض بالمجلس ، و خالد الدسوقي مشرف المجلس بمحافظة الدقهلية، وكلا من الأستاذة مروة حمزاوى، والأستاذة ندى شيرازى والأستاذة مني تمام ممثلين عن البنك التجاري الدولي ، وكلا من الأستاذ أيمن هيكل، والأستاذة ميار خالد، والأستاذة سلمي خالد ممثلين عن البنك المركزي المصري.