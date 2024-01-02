وزير الشباب يُكرم أعضاء الكيانات الشبابية بالمنيا

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أعضاء الكيانات الشبابية بمحافظة المنيا، لجهودهم في تنمية الوعي والمشاركة السياسية .

ومن بينها ، كيانات كوادر شباب المنيا ، سند شباب الصعيد ، اتحاد طلاب تحيا مصر ، شباب قادرون ، الجبهة الدبلوماسية ، الإتحاد الشبابى لدعم مصر ، واتحاد شباب العمال ، و yly ، أعضاء البرلمان، وأعضاء حملة بشبابها وتواجد ممثلين من محافظة المنيا بتلك الكيانات ، ضمن حفل تكريم الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك تقديراً لجهودهم في المساندة الوطنية والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية .

و جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ، بمركز الإبتكارالشبابي والتعلم بالجزيرة ، وقد حضر الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، ومنسق الكيانات بالمحافظة الحفل ، بالإنابة عن وكيل وزارة الشباب والرياضة مندي عكاشة ، وذلك دعما الكيانات الشبابية بالمحافظة

من جانبه هنأ الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ممثلين الكيانات و حملة بشبابها من أبناء المحافظة ، على تكريم اليوم بعد شهور من العمل ، فى التوعية والمساندة الوطنية ، وتشجيع المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية ، مشيرا ، إلى حرص الوزارة و مديريات الشباب والرياضة ، على دعم كل الكيانات الشبابية ، والتى حققت الفارق بفضل إيمان القيادة السياسية الحكيمة ، بدور شباب الوطن في مواجهة تحدياته ، وإستكمال مسيرة البناء والتنمية .

قدم أعضاء الكيانات الشبابية ، و أعضاء حملة بشبابها بالمحافظة ، دورهم فى المساندة الوطنية بدعم من مديرية الشباب والرياضه بالمنيا ، بتوجيهات الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وإشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ،و متابعة الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة .

ومنسقى ملف الكيانات الشبابية ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ، وفى ختام الحفل وجه ممثلو الكيانات الشبابية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ، على هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم في خدمة الشباب المصري ، ودعم مسيرة التنمية في البلاد .