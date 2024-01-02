الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وزير الشباب يُكرم أعضاء الكيانات الشبابية بالمنيا

حفل التكريم
حفل التكريم

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أعضاء الكيانات الشبابية بمحافظة المنيا،  لجهودهم في تنمية الوعي والمشاركة السياسية .

 

ومن بينها ،  كيانات كوادر شباب المنيا ، سند شباب الصعيد ، اتحاد طلاب تحيا مصر ، شباب قادرون ، الجبهة الدبلوماسية ، الإتحاد الشبابى لدعم مصر ، واتحاد شباب العمال ، و yly  ، أعضاء البرلمان، وأعضاء حملة بشبابها وتواجد ممثلين من محافظة المنيا بتلك الكيانات ، ضمن حفل تكريم الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك تقديراً لجهودهم في المساندة الوطنية والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية .

 

و جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ، بمركز الإبتكارالشبابي والتعلم بالجزيرة ، وقد حضر الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، ومنسق الكيانات بالمحافظة الحفل ، بالإنابة عن وكيل وزارة الشباب والرياضة مندي عكاشة ، وذلك دعما الكيانات الشبابية بالمحافظة 

 

من جانبه هنأ الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ممثلين الكيانات و حملة بشبابها من أبناء المحافظة ، على تكريم اليوم بعد شهور من العمل ، فى التوعية والمساندة الوطنية ، وتشجيع المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية ، مشيرا ، إلى حرص الوزارة و مديريات الشباب والرياضة  ، على دعم كل الكيانات الشبابية ، والتى حققت الفارق بفضل إيمان القيادة السياسية الحكيمة ، بدور شباب الوطن في مواجهة تحدياته ، وإستكمال مسيرة البناء والتنمية .

 

قدم أعضاء الكيانات الشبابية ، و أعضاء حملة بشبابها بالمحافظة ، دورهم فى المساندة الوطنية بدعم من مديرية الشباب والرياضه بالمنيا ، بتوجيهات الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وإشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ،و متابعة الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة .

 

ومنسقى ملف الكيانات الشبابية ،  احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني  ، وفى ختام الحفل وجه ممثلو الكيانات الشبابية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ، على هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم في خدمة الشباب المصري ، ودعم مسيرة التنمية في البلاد .

الجريدة الورقية