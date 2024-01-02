وكيل تعليم الغربية يشارك فعاليات مبادرة "تميز المعلم"

شارك اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات مبادرة "تميز المعلم" التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يقام الاجتماع الأول مع السادة ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدينة الاسكندرية، بمشاركة ٤ محافظات، هي الاسكندرية – المنوفية – الغربية (طنطا) – دمياط، وتتناول المبادرة عدد من الموضوعات، منها:-



• أوجه التعاون والتنسيق بين كليات التربية ووزارة مبادرة "تميز المعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في المديريات التعليمية.

• توصيات ومقترحات لتعزيز التواصل المستدام بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان أن برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية تلبي احتياجات الوزارة ومتطلبات النظام التعليمي الجديد.

• أهم المعارف والمهارات والاتجاهات التي ينبغي تضمينها في برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد.

• مقترحات حول كيفية تطوير تجربة التربية العملية.

• دعم تطبيق منظومة التعليم الجديدة والمهارات والاتجاهات التي يجب ان تتوفر في برامج اعداد معلم المرحلة.

• المعارف الابتدائية بكليات التربية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد.

• مقترحات لتطوير التربية العملية ودور كل من كليات التربية ومديريات التربية والتعليم في تنفيذ المقترحات.



رافق وكيل الوزارة خلال مشاركة فعاليات مبادرة "تميز المعلم، كل من:-

إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

رضا شلبي، موجه عام اللغة الإنجليزية.

حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية.

انتصار عصمت، موجه عام العلوم، مجدي علام، موجه عام الرياضيات.