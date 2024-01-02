الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لفطار سريع| طريقة تحضير كب كيك بالفانيليا

كب كيك
كب كيك

يرغب البعض في تناول وجبة خفيفة وسريعة وقت الإفطار، ومن أبرز هذه الوجبات الـ كب كيك السادة، فتتميز بمذاقها اللذيذ وحجبها المناسب للفرد، لذا نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

كب كيك

طريقة عمل كب كيك سادة

المقادير

- البيض : 5 حبات

 

- دقيق : 2 كوب

 

- الزيت النباتي : كوب

 

- سكر : كوب

 

- حليب : نصف كوب (سائل)

 

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

 

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

 

- ملح : رشّة

 

طريقة التحضير

 

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

 

اخفقي البيض مع السكر جيداً في وعاء حتى يذوب السكر.

 

أضيفي الزيت والحليب واستمري في الخفق، ثم رشي الملح وأضيفي البيكنج باودر واخفقي المزيج.

 

أضيفي الدقيق والفانيليا، واخفقي المزيج جيداً حتى يتجانس تماماً.

 

اسكبي المزيج في قوالب الكب كيك بالتساوي.

 

ضعي القوالب في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وقدميها دافئة.

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